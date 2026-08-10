Потребление яиц в России достигло максимума с 1985 года

Потребление яиц в России достигло максимального уровня за последние четыре десятилетия. По данным РИА «Новости», в 2025 году на одного жителя страны в среднем пришлось 251 яйцо, что на 10 штук больше, чем годом ранее.

Столь высокие показатели в последний раз фиксировались в 1985 году, когда потребление составляло 265 яиц на человека в год.

Лидерами по поеданию яиц стали жители Вологодской области — там за год съедают 327 штук на человека. Ненамного отстают Белгородская (323 яйца) и Калининградская (321 яйцо) области. В статистику не включены продукты, съеденные вне дома — в столовых, школах, ресторанах и других заведениях общепита, поэтому фактическое потребление может быть ещё выше.

Также ранее стало известно, что потребление мяса и мясопродуктов в России в 2025 году впервые превысило 100 кг в среднем на человека. Показатель достиг 100,7 кг и обновил исторический максимум. В 2024 году средний объём потребления составлял 99,9 кг. При подсчёте мясопродукты переводили в соответствующий объём мяса. Россияне стали больше употреблять мясо птицы. За год показатель вырос с 25,3 до 26,4 кг на человека.