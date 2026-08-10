В лесу на Сахалине обнаружено тело 46-летнего мужчины, СК проводит проверку

В Корсаковском районе Сахалинской области в лесном массиве недалеко от села Озёрское найдено тело 46-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета в мессенджере МАХ.

«В ходе осмотра места происшествия следователями признаков насильственной смерти не выявлено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в заявлении.

В настоящее время Корсаковский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку. По её итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее тела трёх человек обнаружили в реке в Серноводском районе Чечни. Среди погибших есть несовершеннолетний. На месте работают следователи. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины гибели людей. Возраст остальных погибших и точное место, где их обнаружили, пока не называются. Также не сообщается, находились ли все трое в воде одновременно и что предшествовало трагедии.