В лесу на Сахалине обнаружено тело 46-летнего мужчины, СК проводит проверку
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В Корсаковском районе Сахалинской области в лесном массиве недалеко от села Озёрское найдено тело 46-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета в мессенджере МАХ.
«В ходе осмотра места происшествия следователями признаков насильственной смерти не выявлено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в заявлении.
В настоящее время Корсаковский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку. По её итогам будет принято процессуальное решение.
Ранее тела трёх человек обнаружили в реке в Серноводском районе Чечни. Среди погибших есть несовершеннолетний. На месте работают следователи. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины гибели людей. Возраст остальных погибших и точное место, где их обнаружили, пока не называются. Также не сообщается, находились ли все трое в воде одновременно и что предшествовало трагедии.
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