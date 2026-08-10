На Сахалине ликвидирован источник загрязнения нефтепродуктами в селе Правда

Источник загрязнения нефтепродуктами в морском терминале сахалинского села Правда полностью устранён. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко в своём канале на платформе «Макс».

По его словам, загрязнённый грунт уже изъят, а акватория обследована — нефтяной плёнки на поверхности воды не обнаружено. Глава региона также пообещал продолжить мониторинг и оперативно реагировать в случае повторного появления пятен.

Ранее специалисты Морспасслужбы установили боновые заграждения на площади около 200 квадратных метров, локализовав разлив и не дав ему распространиться по бухте. Поводом для проверки послужили обращения местных жителей. По факту происшествия возбуждено административное дело, а Росприроднадзор и Росрыболовство проводят расследование.

Губернатор подчеркнул, что виновные понесут справедливое наказание по итогам всех проверок.

«Экология для нас важнейший приоритет, халатного отношения к окружающей среде не допустим! Ситуация остаётся на моём личном контроле», — заявил Лимаренко.

Ранее Life.ru писал, что всё больше российских отдыхающих обращают внимание на экологические проблемы на побережье турецкой Аланьи. По словам турагента Аслана Мустафы Кылдонера, в курортной зоне отмечен высокий уровень загрязнения микропластиком. Он добавил, что уже получает жалобы от российских туристов, которые всё чаще обращают на это внимание. Турагент также подчеркнул, что проблема загрязнения угрожает не только Аланье, но и всему Средиземноморскому побережью, что в перспективе может снизить интерес туристов ко всему региону.