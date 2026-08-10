Президент Камеруна Поль Бийя не появлялся на родине более двух месяцев

Ровно два месяца минуло в четверг с момента последнего появления в Камеруне президента Поля Бийи. Длительное нахождение главы государства за пределами страны спровоцировало тревогу в связи с его здоровьем, а оппозиционные силы заговорили о риске образования вакуума власти, сообщает Associated Press.

Поль Бийя, лидер Камеруна с 1982 года, в ноябре минувшего года приступил к своему восьмому сроку после избирательной победы. 7 июня 93-летний лидер покинул государство с официальным объяснением — «краткая частная поездка в Европу». Впоследствии правительство подтвердило его пребывание в Швейцарии. Нынешнее отсутствие стало одним из наиболее продолжительных за всю его карьеру.

Состояние здоровья президента давно является предметом слухов: он часто проводит недели во Франции и Швейцарии, передавая управление ключевым партийным чиновникам и членам семьи. Конституция Камеруна напрямую не ограничивает время нахождения лидера за границей, но отсутствие вице-президента (его назначает Бийя) позволяет оппозиции говорить, что страна управляется «на автопилоте».

Ранее 83-летний Джо Байден впервые появился на публике после откровений сына Хантера о тяжёлом течении его онкологического заболевания. Бывшего хозяина Белого дома заметили после мессы в церкви Святого Иосифа на Брендивайне в Уилмингтоне. По словам сына экс-президента США, рак простаты распространился на кости и дальше, а заболевание причиняет Байдену сильную боль и заметно его изматывает. Хантер признался, что семье тяжело наблюдать за его состоянием.