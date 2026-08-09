Ослабленный Байден появился на публике после слов сына о метастазах в костях

83-летний Джо Байден впервые появился на публике после откровений сына Хантера о тяжёлом течении его онкологического заболевания. Бывшего хозяина Белого дома заметили после мессы в церкви Святого Иосифа на Брендивайне в Уилмингтоне, штат Делавэр, пишет Daily Mail. Издание обратило внимание на ослабленный вид политика.

После службы Байден некоторое время общался с прихожанами, а затем в сопровождении сотрудников Секретной службы направился к автомобилю. Его выход в свет состоялся 8 августа — вскоре после того, как Хантер Байден рассказал BBC о состоянии отца.

По словам сына экс-президента США, рак простаты распространился на кости и дальше, а заболевание причиняет Байдену сильную боль и заметно его изматывает. Хантер признался, что семье тяжело наблюдать за его состоянием.

При этом Байден, как утверждает его сын, старается не жаловаться и продолжает публично высказываться по важным для него вопросам. Хантер отметил, что отец по-прежнему остаётся центром семьи и сохраняет интерес к общественной жизни.

Ранее Джилл Байден говорила, что супругу придётся жить с онкологическим заболеванием до конца жизни. По её словам, несмотря на метастазы в костной ткани, Байден держался нормально; к тому моменту он уже завершил курс лучевой терапии.

Агрессивную форму рака простаты у Байдена диагностировали в мае 2025 года. Уже при объявлении диагноза его представители сообщали о метастазах в костях. Позднее политик проходил лучевую и гормональную терапию.