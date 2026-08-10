В Аргентине задержали политика Мояно, гнавшегося за полуголой блогершей

В столице Аргентины разразился скандал с участием известного политика. Бывший депутат парламента и глава профсоюза работников платных дорог, 41-летний Факундо Мояно, был задержан полицией 4 августа после того, как очевидцы заметили его за странной погоней по улицам Буэнос-Айреса. Такой информацией делится Need To Know.

Инцидент произошёл около пяти часов утра в престижном районе Бельграно. Свидетели рассказали, что из одного из жилых комплексов выбежала 23-летняя блогерша Кандела Арисага в одном белье, а следом за ней — мужчина, который выкрикивал слово «любовь» и пытался её догнать. Прибывшие на место полицейские задержали обоих. У задержанных были обнаружены признаки наркотического опьянения. В квартире Мояно нашли приспособления для употребления запрещённых веществ.

Поскольку у девушки была травма ноги, политика арестовали по подозрению в нанесении побоев. Однако сама Арисага утверждает, что Мояно не бил её, а травму она получила, упав из-за галлюцинаций. Несмотря на это, политик находится под следствием по делу о побоях и незаконном лишении свободы.

Ранее кандидата в Палату представителей США от Демократической партии Кирилла Басина арестовали на Гавайях после конфликта на пляже, в котором, по версии полиции, он угрожал людям расправой. Уроженцу Украины предъявили два обвинения в угрозах террористического характера первой степени.