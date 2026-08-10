Подразделения «Азов»* и «Айдар»* пополняют личный состав за счёт мобилизованных на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командира спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенанта Апты Алаудинова.

Алаудинов считает основой Вооружённых сил Украины (ВСУ) специальные подразделения, которые готовят при поддержке западных стран. По его словам, подготовка новых бойцов для этих формирований продолжается постоянно.

«Из <…> мобилизованных с территории Украины всё время выбираются наиболее способные солдаты, которых можно выделить, из них всё время доукомплектовываются эти националистические, террористические организации», — сказал он.

Генерал-лейтенант заявил, что «Азов»* и «Айдар»* уже несколько раз сменили личный состав. Он связал это с потерями среди бойцов, которые придерживались националистических взглядов.

«Азов»* появился в 2014 году как добровольческий батальон. Сейчас связанные с ним формирования входят в 3-й армейский корпус ВСУ и 12-ю бригаду Национальной гвардии Украины. «Айдар»* сформировали в том же году. В докладе МИД России о нарушениях международного гуманитарного права «Азов»* и «Айдар»* указаны среди подразделений, которые, по данным ведомства, причастны к пыткам военнопленных в тайных тюрьмах.

Ранее заместитель командира батальона группировки войск «Север» с позывным Чех заявил о военной подготовке детей в лагерях на Украине. По его утверждению, учреждения под контролем «Азова»* и «Айдара»* принимали детей и подростков от семи до 15 лет. Военнослужащий заявил, что воспитанников учили обращаться с оружием и стрелять по манекенам. Он также утверждал, что родители заранее знали о программе занятий. Чех сослался на бывших сослуживцев из ДНР, по данным которых такие лагеря продолжают работать.

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