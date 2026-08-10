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10 августа, 05:07

В Саратовской области легковушка врезалась в бетонное ограждение, погибли двое

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два человека погибли, ещё одного мужчину госпитализировали после наезда Lada Priora на бетонное ограждение. Авария произошла у посёлка Прибрежный в Энгельсском районе Саратовской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло 9 августа около 22:16 мск. Автомобилем управлял мужчина 1985 года рождения. После удара водитель и один из пассажиров скончались.

«В результате ДТП водитель и пассажир — мужчина 1967 года рождения — погибли. Пассажир транспортного средства — мужчина (данные устанавливаются) — был доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции устанавливают личность пострадавшего и обстоятельства аварии.

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Антон Голыбин
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