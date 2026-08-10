В Омске умерла одна из пострадавших при наезде машины на группу пешеходов

В реанимационном отделении скончалась одна из пострадавших в результате ДТП с наездом легкового автомобиля на пешеходов в Омске. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«Одна из пострадавших, находящаяся в реанимации, умерла. Один человек по-прежнему в реанимации, остальные пострадавшие также находятся в больницах. Также к врачам обратилась ещё одна женщина, которая во время инцидента отказалась от госпитализации», — уточнили в пресс-службе.

Водитель госпитализирован с ушибом передней брюшной стенки. Алкогольное опьянение не выявлено, стаж вождения составляет 48 лет. Расследование уголовного дела продолжается.