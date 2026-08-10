В Омске умерла одна из пострадавших при наезде машины на группу пешеходов
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В реанимационном отделении скончалась одна из пострадавших в результате ДТП с наездом легкового автомобиля на пешеходов в Омске. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
«Одна из пострадавших, находящаяся в реанимации, умерла. Один человек по-прежнему в реанимации, остальные пострадавшие также находятся в больницах. Также к врачам обратилась ещё одна женщина, которая во время инцидента отказалась от госпитализации», — уточнили в пресс-службе.
Водитель госпитализирован с ушибом передней брюшной стенки. Алкогольное опьянение не выявлено, стаж вождения составляет 48 лет. Расследование уголовного дела продолжается.
ДТП произошло днём 6 августа на проспекте Карла Маркса. Водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением и вылетел на островок безопасности, где находились люди. В результате были госпитализированы восемь человек — семеро пешеходов и сам автомобилист. Ранее высказывалось предположение, что мужчине могло стать плохо с сердцем. Возбуждено уголовное дело.
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