В Чувашии силы ПВО отражают массовую атаку ВСУ, сбит один беспилотник
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Глава Чувашской Республики Олег Николаев в своём канале в «Максе» сообщил, что на территории региона ведётся отражение массированной атаки украинских БПЛА. Предварительно, один беспилотник уже уничтожен.
«Уважаемые жители Чувашии! В республике действует режим опасности атаки БПЛА. Отражается массовая атака вражеских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, один БПЛА уничтожен», — уточнил он.
Ранее в регионе была объявлена опасность атаки беспилотников.
Ранее в Севастополе российские военные, авиация, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку Вооружённых сил Украины. Уничтожено 15 беспилотников — преимущественно над морем и на удалении от берега. По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков сбитых БПЛА привело к возгоранию леса в районе пляжа Инжир. Возникло два очага возгорания. Ведётся эвакуация отдыхающих из кемпинга силами МЧС и лесхоза. Кроме того, на Фиолентовском шоссе зафиксированы повреждения четырёх автомобилей в результате падения фрагментов дронов.
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