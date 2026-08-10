«Дураки и дороги» отменяются: Хуснуллин заступился за Россию и её народ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин не согласился с популярной фразой о двух главных бедах страны. По его мнению, говорить о глупости россиян несправедливо, а сам устоявшийся лозунг звучит непатриотично. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Поводом для комментария вице-премьера стало обсуждение известного выражения «В России две беды: дураки и дороги». Хуснуллин отверг такую характеристику страны и назвал её необоснованной.

«Считаю это выражение неправильным, несправедливым. Не согласен, будто в России народ глупый. И по числу образованных людей и уровню интеллекта мы среди лидеров в мире», — сказал он.

Отдельно вице-премьер дал оценку самому лозунгу. Он назвал его «непатриотическим», призвав отказаться от подобной характеристики страны.

Ранее Хуснуллин, вспоминая работу в Мариуполе в 2022 году, рассказал об эпизоде, который, по его словам, остался у него в памяти на всю жизнь. Во время визита в городскую больницу к вице-премьеру подошла девочка и попросила помочь с восстановлением её школы.