Работы по уборке сельхозкультур прекратили в Черниговской области Украины. Причинами стали опасения за рабочих, которых могут мобилизовать, а также размещение объектов ВСУ на территории крупных зернохранилищ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Сельскохозяйственные предприятия региона столкнулись сразу с двумя проблемами, которые мешают проведению уборочной кампании. Работники опасаются призыва в рамках мобилизации, из-за чего сельхозпредприятия не могут нормально организовать сбор выращенной продукции. Дополнительным фактором стало использование крупных зернохранилищ для размещения объектов Вооружённых сил Украины.

Ранее сообщалось, что украинские территориальные центры комплектования получили распоряжение ежемесячно обеспечивать призыв до 40 тыс. человек. Эти структуры выполняют на Украине функции военкоматов. До конца 2026 года власти рассчитывают мобилизовать около 500 тыс. граждан.