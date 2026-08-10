Морем не вышло: Грузы для ВСУ пустили в объезд через Одесскую область

После прекращения работы украинских портов на Чёрном море военные грузы начали доставлять через Одесскую область. Для этого используют железнодорожные составы, грузовики и переправы через Дунай и Днестр. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«По сообщениям с западной части границы Одесской области, трассы забиты фурами, а железная дорога работает с усиленной нагрузкой. Это всё следствие прекращения работы морских портов Украины на Чёрном море», — сказал он.

Поступающие из Румынии и Молдавии товары сначала переправляют через Дунай и Днестр с помощью паромов. Затем доставку по территории Украины продолжают автомобильным и железнодорожным транспортом. При этом потоки идут в обоих направлениях. На запад страны, по словам координатора подполья, отправляют аммиак, пропан и зерно.

В обратную сторону следуют топливо, боеприпасы, ракеты, бронетехника и другие грузы военного назначения. Таким образом, автомобильные и железнодорожные маршруты используются для компенсации прекращения морского сообщения. Лебедев также заявил, что украинские власти ради ускорения перемещения военных грузов могут ограничивать прохождение через границу поставок продовольствия.

Напомним, что ситуация с логистикой в Одесской области осложнилась после повреждения автомобильного моста в селе Маяки. Переправа пострадала во время ночной атаки, после чего движение по ней перекрыли. На подъездах к мосту образовалась крупная пробка. Через Маяки проходит трасса Одесса — Рени, которая используется для движения транспорта в направлении дунайских портов.