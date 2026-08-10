В Сумской области были уничтожены заместитель командира батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны и инструктор «Международного легиона» Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Одним из них оказался В. Д. Мазур — заместитель командира батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны. Вторым назван А. Федин, который выполнял функции инструктора «Международного легиона» при Главном управлении разведки украинского Минобороны. Мазур был уничтожен в Краснопольском районе Сумской области. Федин был ликвидирован в районе населённого пункта Груновка.

Ране сообщалось, что старший стрелок, ефрейтор Александр Ильин во время проведения специальной военной операции смог в одиночку отразить две контратаки ВСУ. Военнослужащий получил задачу удерживать ранее занятые позиции на одном из тактических направлений. В ходе боя ему пришлось самостоятельно противостоять двум наступательным группам противника.