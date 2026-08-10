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10 августа, 06:20

Служебные автомобили загорелись на территории отдела полиции под Новосибирском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Служебные машины загорелись ночью на территории Краснообского отдела полиции №3. В региональном ГУ МВД России подтвердили ТАСС факт происшествия.

В ведомстве сообщили, что пострадавших нет. Сейчас проводится проверка.

Местные СМИ предположили, что причиной мог стать поджог. Официально эта версия пока не подтверждена.

При этом аналогичный инцидент уже происходил на той же территории. 22 мая молодой человек 2009 года рождения поджёг два служебных автомобиля.

После этого было возбуждено уголовное дело о теракте.

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Ранее в Тыве легковой автомобиль столкнулся с бензовозом на трассе Р-257 «Енисей», после чего машина загорелась и взорвалась. По предварительным данным, находившиеся в легковушке люди могли погибнуть, точное число жертв устанавливается.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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