Десять погибших, 15 пострадавших: подробности кровавой атаки БПЛА на Нижнекамск

Данные обновлены. По последней официальной информации, число погибших в результате атаки на Нижнекамск выросло до 12, число пострадавших — до 40. Актуальные данные и полную хронологию атаки БПЛА на Нижнекамск 10 августа Life.ru собирает в обновляемом материале.

Удары пришлись как по промышленным объектам, так и по гражданской инфраструктуре. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев официально подтвердил факт нападения, охарактеризовав ситуацию как крайне серьёзную. Сейчас все силы экстренных служб брошены на оказание медицинской помощи пострадавшим и разбор завалов. В городских больницах врачи делают всё возможное, чтобы спасти жизни раненых, многие из которых находятся в тяжёлом состоянии.

Утром 10 августа Нижнекамск стал целью массированного налёта беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись как по промышленным площадкам, так и по жилой инфраструктуре региона. Представители администрации Татарстана официально подтвердили факт нападения, назвав действия противника жестокими.