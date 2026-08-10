План перевыполнен на 20%: На Украине удивились темпам производства ракет в России

Россия производит ракетное вооружение темпами, превышающими первоначальные планы. Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил замглавы ГУР Вадим Скибицкий. По его оценке, месячный показатель по основным видам ракет достигает 110–120%.

«В целом по основным типам ракетного вооружения у них сейчас выполнение плана в месяц – на уровне 110-120%», — сказал он.

Приоритет отдают определённым разновидностям средств поражения. В первую очередь производятся те ракеты, которые способны достигать намеченных целей.

Ранее сообщалось, что с начала августа российские военнослужащие уничтожили свыше 20 антенн и спутниковых терминалов Starlink, принадлежавших ВСУ в Харьковской области. Сначала объекты выявляли средства воздушной разведки, после чего их координаты передавали огневым расчётам. Поиск вёлся круглосуточно — военнослужащие ориентировались на характерное излучение и тепловой след оборудования.