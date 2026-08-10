План перевыполнен на 20%: На Украине удивились темпам производства ракет в России
Замглавы ГУР Скибицкий: Россия выполняет план по производству ракет на 110–120%
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Россия производит ракетное вооружение темпами, превышающими первоначальные планы. Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил замглавы ГУР Вадим Скибицкий. По его оценке, месячный показатель по основным видам ракет достигает 110–120%.
«В целом по основным типам ракетного вооружения у них сейчас выполнение плана в месяц – на уровне 110-120%», — сказал он.
Приоритет отдают определённым разновидностям средств поражения. В первую очередь производятся те ракеты, которые способны достигать намеченных целей.
Ранее сообщалось, что с начала августа российские военнослужащие уничтожили свыше 20 антенн и спутниковых терминалов Starlink, принадлежавших ВСУ в Харьковской области. Сначала объекты выявляли средства воздушной разведки, после чего их координаты передавали огневым расчётам. Поиск вёлся круглосуточно — военнослужащие ориентировались на характерное излучение и тепловой след оборудования.
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