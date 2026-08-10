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10 августа, 07:11

План перевыполнен на 20%: На Украине удивились темпам производства ракет в России

Замглавы ГУР Скибицкий: Россия выполняет план по производству ракет на 110–120%

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Россия производит ракетное вооружение темпами, превышающими первоначальные планы. Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил замглавы ГУР Вадим Скибицкий. По его оценке, месячный показатель по основным видам ракет достигает 110–120%.

«В целом по основным типам ракетного вооружения у них сейчас выполнение плана в месяц – на уровне 110-120%», — сказал он.

Приоритет отдают определённым разновидностям средств поражения. В первую очередь производятся те ракеты, которые способны достигать намеченных целей.

Новости СВО 10 августа: ВС РФ освободили Васютинское и Торецкое, ВСУ в котле под Волчанском, Финляндия не даст ракеты для Patriot
Новости СВО 10 августа: ВС РФ освободили Васютинское и Торецкое, ВСУ в котле под Волчанском, Финляндия не даст ракеты для Patriot

Ранее сообщалось, что с начала августа российские военнослужащие уничтожили свыше 20 антенн и спутниковых терминалов Starlink, принадлежавших ВСУ в Харьковской области. Сначала объекты выявляли средства воздушной разведки, после чего их координаты передавали огневым расчётам. Поиск вёлся круглосуточно — военнослужащие ориентировались на характерное излучение и тепловой след оборудования.

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Милена Скрипальщикова
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