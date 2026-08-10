«Любимая, прости!»: Солист «Отпетых мошенников» Аморалов поставил памятник на могиле жены

Солист группы «Отпетые мошенники» Сергей Аморалов установил памятник на могиле своей супруги Марии Эдельвейс, которая скончалась ещё весной. Об этом сообщило издание StarHit.

Солист «Отпетых мошенников» Аморалов поставил памятник умершей весной жене. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / amoralov_official

Эдельвейс ушла из жизни 1 марта, однако в СМИ эта информация просочилась только через несколько дней. Музыканту удалось оградить от посторонних глаз не только свои переживания, но и саму церемонию прощания, и все эти месяцы он ни разу публично не комментировал утрату.

Памятник на Ваганьковском кладбище установили в середине июля. Монумент представляет собой аккуратную гранитную композицию в виде домика на фигурной ножке, внутри которой находится урна с прахом, а рядом расположены вазы для цветов. На надгробии выбиты даты жизни и смерти, а также трогательная надпись: «Любимая, спасибо за всё! Прости! Лети!»

Это кладбище считается одним из самых престижных в столице, и даже скромное место там оценивается примерно в 400 тысяч рублей, не говоря уже о более выгодных участках. Мария Эдельвейс покоится на звёздной аллее, по соседству с Сергеем Гриньковым и Леонидом Филатовым.

Причиной смерти супруги артиста стала острая почечная недостаточность. Женщине резко стало плохо в конце февраля, муж немедленно доставил её в больницу, однако там её состояние только ухудшилось, и, несмотря на усилия врачей, спасти пациентку не удалось.

Вместе пара прожила более двух десятилетий — они познакомились в 2004-м, четыре года встречались, а в 2008-м официально стали мужем и женой. Детей у них не было. Певец неизменно отзывался о супруге с большой теплотой и оставался ей предан все годы брака.

Также ранее стало известно, что Аморалов затеял судебное разбирательство из-за прав на бренд «Отпетые мошенники». Он хочет запретить бывшему коллеге Игорю Богомазову пользоваться названием группы и требует с него 200 тысяч рублей. Иск поступил в Арбитражный суд Москвы ещё в феврале 2026 года. По словам Аморалова, Богомазов незаконно эксплуатирует марку коллектива в сети, рекламе и на концертах.