Какао вернулось: Россия спустя 27 лет вновь купила бобы у Бразилии

Бразилия возобновила поставки какао-бобов в Россию после 27-летнего перерыва. В июле южноамериканская страна отправила в РФ 25 тонн продукции общей стоимостью $127,8 тыс., следует из данных бразильской государственной статистики, с которым ознакомилось РИА «Новости».

Последний раз аналогичные поставки из Бразилии фиксировались ещё в июне 1999 года. Тогда объём импорта оценивался в $29 тыс. В июле этого года российский рынок снова появился среди покупателей бразильского какао. По стоимости поставок РФ вошла в третью десятку стран — импортёров этой продукции.

Ещё одним крупным покупателем в тот же период стала Япония. Туда Бразилия отправила какао-бобы на $120,8 тыс. Месяцем ранее бразильская продукция поступала также в Швейцарию, Нидерланды, Данию и Бельгию.

Всего за июль экспорт бразильского какао и шоколада достиг $59,4 млн. Первое место среди зарубежных покупателей заняла Аргентина с объёмом закупок на $17,6 млн. Следом расположились США с $12,2 млн, Чили с $5,2 млн, Нидерланды с $4 млн и Канада с $3,9 млн.

Ранее российский авторынок в июле показал максимальный с начала года объём ввоза легковых машин. За месяц в страну доставили почти 95 тыс. новых и подержанных автомобилей. На новые транспортные средства пришлось 44,4 тыс. единиц.