Не только лишний вес: Косметолог объяснила, почему появляются пухлые щёки и как их уменьшить

Уменьшить объём щёк одной универсальной процедурой нельзя: сначала необходимо понять, почему лицо выглядит округлым. Причиной могут быть особенности строения, лишний вес, отёчность, увеличенные жевательные мышцы или возрастные изменения. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач превентивной медицины, косметолог-эстетист Анастасия Пантус.

Даже у стройного человека щёки могут оставаться выраженными из-за ширины скул и нижней челюсти, количества подкожного жира или объёма комков Биша. Если же дело в наборе веса, убрать его исключительно с лица не получится.

«Локально похудеть только в лице невозможно», — подчеркнула Пантус. По её словам, при снижении массы тела организм расходует жир в генетически заданной последовательности, поэтому у некоторых людей щёки уменьшаются в последнюю очередь.

Другой частый вариант — отёчность. В таком случае лицо может сильнее припухать утром, после солёной еды, алкоголя, недосыпа или длительного перелёта. Если же отёк появился внезапно или только с одной стороны, эксперт советует обратиться к врачу.

На ширину нижней части лица также могут влиять привычка сильно сжимать зубы и бруксизм. С возрастом меняется и положение тканей: жировые пакеты опускаются, появляются брыли, из-за чего овал визуально становится тяжелее даже без увеличения количества жира.

Дома Пантус советует прежде всего работать с причиной. При лишнем весе это постепенное снижение общей массы тела, полноценное питание, движение и нормальный сон. При склонности к отёкам стоит следить за количеством соли и алкоголя, питьевым режимом и физической активностью. Мягкий лимфодренажный массаж может временно уменьшить утреннюю припухлость.

А вот интенсивный фейс-фитнес, жёсткий массаж и попытки «высушить» лицо мочегонными косметолог не рекомендует. По её словам, чрезмерное воздействие способно усилить напряжение мышц, травмировать ткани и сосуды, а бесконтрольный приём мочегонных может привести к опасному обезвоживанию.

Если домашних методов недостаточно, в зависимости от причины врач может рассмотреть аппаратные процедуры, ботулинотерапию, контурную пластику или хирургическую коррекцию. При этом Пантус подчёркивает: удаление комков Биша подходит не всем, а операция не должна становиться первым решением только из-за недовольства округлой формой лица.

Кстати, недавно Life.ru разбирался, в каких случаях ботокс и филлеры уже не способны исправить изменения овала лица. Пластический хирург объяснила, что инъекции работают не со всеми возрастными изменениями: при выраженных брылях, опущении тканей и потере чёткого контура подход к коррекции должен быть другим.