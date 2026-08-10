«Кого там будут готовить?» Политолог задал пять главных вопросов о будущем баз РФ в Сирии

Новый формат российского военного присутствия в Сирии оставляет без ответа сразу несколько принципиальных вопросов: кого будут обучать на бывших базах, кто станет инструкторами и сохранит ли Москва прежние логистические возможности. На это обратил внимание политический обозреватель, доктор политических наук Андрей Пинчук.

Эксперт прокомментировал договорённости Москвы и Дамаска, согласно которым объекты в Хмеймиме и Тартусе планируется преобразовать в совместные центры военной подготовки. По его мнению, само это определение пока мало говорит о том, какие задачи там предстоит выполнять российским специалистам.

«А что такое совместный центр подготовки? Давайте ответим тогда на вопрос, подготовки кого?» — предложил в комментарии «Царьграду» Пинчук. Он также поинтересовался, кто именно будет работать инструкторами и для каких целей станут готовить военнослужащих.

Второй блок вопросов касается прежних задач российского присутствия в Сирии. Пинчук напомнил, что Москва использовала свои объекты в том числе для борьбы с террористическими группировками. Теперь, считает он, необходимо понять, сохранится ли эта функция после смены власти в республике.

Не менее важной эксперт назвал логистику. Сирийские объекты использовались для обеспечения российских маршрутов на Ближний Восток и в Африку, поэтому Пинчук задаётся вопросом, сможет ли Москва и дальше перебрасывать через республику грузы и контингенты.

Ранее сирийский МИД сообщил, что Хмеймим и объект в Тартусе должны перейти к новому формату работы. Аэропорт Хмеймим и четвёртый коммерческий причал Тартуса предполагается передать под управление сирийских властей и постепенно интегрировать в гражданскую инфраструктуру. Переходный период рассчитан на срок до трёх месяцев.

Пинчук не исключил, что часть условий может не раскрываться публично. Однако без ответов на вопросы о задачах центров, подготовке военных и сохранении российских логистических маршрутов, по его мнению, оценивать реальные последствия договорённостей преждевременно.

Напомним, Россия и Сирия подписали меморандум о дальнейшем формате российского военного присутствия в республике после примерно 18 месяцев переговоров. Документ касается объектов в Тартусе и Хмеймиме и должен определить порядок их дальнейшего использования, а также условия работы российского контингента.