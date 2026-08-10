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10 августа, 07:58

Охота на дроны: Российская ракета «Вихрь» получила вторую жизнь на поле боя

Российскую ракету «Вихрь» приспособили для уничтожения дронов

Обложка © Wikiipedia / Минпромторг России

Обложка © Wikiipedia / Минпромторг России

Российскую противотанковую ракету «Вихрь» приспособили под уничтожение беспилотников — бронетехника противника почти пропала с поля боя, и оружию нашли новое применение. Об этом рассказал глава концерна «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников в интервью ТАСС.

Руководитель отметил, что ракета класса «воздух — земля» изначально создавалась для стрельбы с вертолёта Ка-52. По его словам, в 2023 году это оружие показало себя очень хорошо.

«Но потом в очередной раз изменились условия военного конфликта на фоне массового применения дронов, в том числе на оптоволокне, и бронетехника перестала появляться на поле боя. И ракета сейчас используется против беспилотников», — сказал Лушников.

Он добавил, что «Вихрь» оснастили неконтактным датчиком цели. Эта система уже действует в боевых условиях.

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Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации в ближайшее время планируют применить новый барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ». Его оснастили головкой самонаведения с элементами искусственного интеллекта, а дальность полёта превышает 100 километров. Масса боевой части составляет около 11 килограммов. Об этом также рассказал Алан Лушников.

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Вероника Бакумченко
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