Охота на дроны: Российская ракета «Вихрь» получила вторую жизнь на поле боя

Российскую противотанковую ракету «Вихрь» приспособили под уничтожение беспилотников — бронетехника противника почти пропала с поля боя, и оружию нашли новое применение. Об этом рассказал глава концерна «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников в интервью ТАСС.

Руководитель отметил, что ракета класса «воздух — земля» изначально создавалась для стрельбы с вертолёта Ка-52. По его словам, в 2023 году это оружие показало себя очень хорошо.

«Но потом в очередной раз изменились условия военного конфликта на фоне массового применения дронов, в том числе на оптоволокне, и бронетехника перестала появляться на поле боя. И ракета сейчас используется против беспилотников», — сказал Лушников.

Он добавил, что «Вихрь» оснастили неконтактным датчиком цели. Эта система уже действует в боевых условиях.

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации в ближайшее время планируют применить новый барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ». Его оснастили головкой самонаведения с элементами искусственного интеллекта, а дальность полёта превышает 100 километров. Масса боевой части составляет около 11 килограммов. Об этом также рассказал Алан Лушников.