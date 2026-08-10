Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 07:51

Губернатор Осипов посмертно наградит читинского подростка за спасение друга

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marc Stephan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marc Stephan

В Чите подростка, погибшего при попытке вытащить тонувшего товарища из реки Ингода, решили наградить посмертно. О таком решении сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своём Telegram-канале.

«Оперативное совещание сегодня начали с трагедии прошедших выходных в Чите. На реке Ингода утонули два подростка. Один из ребят начал тонуть, второй бросился спасать друга, но тоже не справился с водой и погиб. Во-первых, поручил наградить этого юношу посмертно за его героизм и смелость», — написал он.

Брат с сестрой начали тонуть на Балтийской косе, спасти удалось только девочку
Брат с сестрой начали тонуть на Балтийской косе, спасти удалось только девочку

Напомним, что трагедия произошла вечером 8 августа возле этно-археопарка «Сухотино» в Чите. Во время купания в реке Ингоде начали тонуть двое подростков 15 и 16 лет. Один из несовершеннолетних оказался под водой, после чего его товарищ попытался прийти на помощь. Спасти подростков не удалось — оба погибли.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Общество
  • Забайкальский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar