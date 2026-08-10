Расчёт Запада на то, что удары по гражданской инфраструктуре вызовут у россиян протест и требования прекратить конфликт, не сработал. Реакция людей оказалась противоположной — они требуют ужесточить ответ и наказать тех, кто отдаёт приказы об атаках, считает военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Коц предположил, что подобные сценарии могли просчитываться с помощью западных аналитических систем, упомянув Palantir. При этом подтверждений того, что эта платформа действительно использовалась при планировании конкретных ударов, он не привёл. Военкор считает, что алгоритмы не учитывают возможную реакцию людей, которые непосредственно столкнулись с последствиями атак.

«У нас разорённый бизнесмен скорее подпишет контракт — назло Киеву воевать, нежели выйдет на площадь с пацифистскими лозунгами. Вот это Palantir просчитать не может», — заявил Коц в разговоре с «Царьградом».

Военный корреспондент Дмитрий Стешин, в свою очередь, обратил внимание на ситуацию с топливом и электричеством в прифронтовых районах Украины. По его словам, проблемы со снабжением особенно болезненны для подразделений, использующих беспилотники, поскольку им необходимо постоянно заряжать аккумуляторы, средства РЭБ и другую электронику.

«От Днепропетровска до Харькова нет ни одной целой заправки вдоль линии фронта. Та же ситуация в других прифронтовых регионах», — заявил Стешин.

Ранее Life.ru писал, что после прекращения работы украинских портов на Чёрном море военные грузы начали направлять в обход через Одесскую область. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, для доставки теперь используют железную дорогу, грузовой транспорт и переправы через Дунай и Днестр.