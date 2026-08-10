Лондон, гудбай: Индиец с русской женой сбежал из Британии в Челны и не жалеет

43-летний Джагер Сингх родился и вырос в Лондоне, однако несколько лет назад вместе с русской женой Екатериной и дочерью перебрался в Набережные Челны. Супруги рассказали «Челнинским известиям», почему оставили Великобританию, как познакомились и что изменилось в их жизни после переезда.

«Я бы снова переехал в Россию, если перемотать время назад. Лондон — такой финансовый город. Там большинство думают только о том, чтобы работать. Здесь я наконец-то могу выдохнуть, занять время не работой, а ребёнком», — признался Джагер.

История Джагера и Екатерины началась в Лондоне. В 2018 году девушка работала в кофейне, куда мужчина каждое утро приезжал на ярко-бирюзовом BMW за мятным капучино. Поначалу Екатерина не воспринимала необычного посетителя всерьёз, но вскоре между ними завязались отношения. Джагер считает их знакомство судьбоносным: незадолго до этого он переехал в дом рядом с заведением. Когда у Екатерины закончилась виза, она вернулась в Набережные Челны. Через несколько месяцев мужчина приехал к ней и познакомился с будущими родственниками.

Сам Джагер — индиец по происхождению, но родился в британской столице, где несколько поколений его семьи прожили до него. До поездки в Россию он ожидал столкнуться с недоброжелательностью, однако после знакомства со страной изменил мнение. По его словам, местные жители просто не привыкли улыбаться каждому встречному. За свою жизнь мужчина побывал в 25 странах и Россию назвал одной из самых гостеприимных. Особенно ему понравилось отношение к пожилым людям. Джагер вспоминает, как однажды увидел в парке аттракционов работающих пенсионерок и удивился этому.

В 2020 году супруги после небольшой свадьбы вернулись в Лондон. Через два года у них родилась дочь Аврора. Однако в 2025-м семья окончательно перебралась в Челны, забрав с собой и собаку Чарли.

На решение сменить страну повлияли изменения, которые Джагер заметил в Великобритании. Он считает, что после Brexit экономическая ситуация ухудшилась, а уровень безработицы и преступности вырос. Особое впечатление на него произвела история с угнанной возле дома машиной: по словам мужчины, полиция тогда не приехала на вызов.

Екатерина также прожила в Лондоне около десяти лет и считает жизнь там слишком напряжённой. Она рассказала об инфляции, сложностях с дружбой и ощущении небезопасности на улицах. Женщина утверждает, что старалась лишний раз не доставать телефон в общественных местах, опасаясь кражи. В Челнах супругам нравится более спокойный ритм. Джагер отмечает просторные дороги, большое количество зелени и возможность проводить больше времени с семьей. В Великобритании он работал финансовым аналитиком и хорошо зарабатывал, но после рождения дочери понял, что хочет меньше времени отдавать работе.

Сейчас мужчина преподает английский в частной школе дважды в неделю, а также занимается бизнес-английским онлайн. Среди его учеников много жителей Москвы. Всего он проводит около 40 часов занятий в неделю. Русский язык Джагер пока понимает лучше, чем говорит, поэтому общение с местными жителями нередко заканчивается после нескольких заготовленных фраз. При этом новые знакомые приглашают иностранца на шашлыки и совместные встречи. Сам он признается, что языковой барьер пока мешает поддерживать полноценный разговор. Несмотря на это, возвращаться в Лондон супруги не планируют.

В свободное время Джагер гуляет с собакой, проводит время с дочерью и посещает местные парки и набережную. Вместе с семьёй он уже побывал в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе, а до Казани пока не добрался. В будущем мужчина хочет показать дочери Индию, где сам бывал лишь в детстве.

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