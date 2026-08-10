Российский военный с позывным Бисмарк получил осколочное ранение во время боя с гранатомётчиком ВСУ. По словам бойца, ему удалось уничтожить противника, но укрыться от ответного прилёта он не успел. Об этом военнослужащий рассказал военкору Владу Андрице.

Бисмарк вспоминает, что его подразделение находилось под плотным огнём. В какой-то момент он вступил в перестрелку с украинским гранатомётчиком, после чего противник был уничтожен.

«Осколки попали в руку, и зубы выбило», — рассказал военнослужащий журналисту RT. Снаряд, по его словам, попал прямо в стену рядом с укрытием, куда он пытался отойти.

Службу Бисмарк начал в 2023 году в качестве штурмовика. Он участвовал в боях за Артёмовск, а позднее — в отражении вторжения ВСУ в Курскую область.

Сейчас боец служит военным медиком в спецназе «Ахмат». По его словам, во время одной из боевых задач нагрузка была настолько высокой, что за сутки ему пришлось поставить раненым около 50 капельниц.

Военнослужащий с позывным Утёс в лобовой атаке сбил ударный дрон ВСУ «Хорнет», нацелившийся на его подразделение. Беспилотник сначала прошёл на высоте 50–100 метров, после открытия огня резко снизился до десяти и пошёл прямо на позиции российских бойцов.