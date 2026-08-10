В МВД назвали две обязательные отметки в российском паспорте

В паспорте гражданина России обязательными считаются лишь две отметки, а ещё семь можно поставить по желанию. Об этом в беседе с ТАСС рассказал начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

По его словам, самостоятельно вносить в документ какие-либо записи запрещено.

«Нельзя расписываться на память, рисовать смайлики или оставлять какие-то очень интересные надписи», — сказал он. Васенин напомнил, что паспорт остаётся главным документом человека.

Первая из двух обязательных отметок касается прописки — того, где человек зарегистрирован. Вторая связана с воинской обязанностью. Как пояснил представитель ведомства, её проставляют тем, у кого такая обязанность есть: прежде всего мужчинам, а также женщинам, которые до сих пор проходят службу.

Остальные записи вносятся только по инициативе самого владельца. Среди них Васенин перечислил отметки о браке, о детях младше 14 лет, о ранее выданных паспортах и о действующих загранпаспортах.

При этом он посоветовал не отказываться от штампа о прежних паспортах. Такую пометку сотрудники ставят по умолчанию, если человек специально не попросил этого не делать. По словам Васенина, это удобно: если в каком-либо учреждении спросят о предыдущем документе, нужные данные всегда будут под рукой.

До этого в МВД рассказали о требованиях к фотографии на российский паспорт. В ведомстве отметили, что снимок должен соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления и может быть как чёрно-белым, так и цветным. Размер фотографии должен составлять 35 на 45 миллиметров, а сниматься нужно строго анфас, глядя прямо в объектив, с нейтральным выражением лица и без головного убора.