Житель Курской области рассказал о пытках шокером в украинском СИЗО

Роман Ванин, оказавшийся в украинском плену после атаки на машину в Курской области, рассказал о жестоком обращении в СИЗО Винницы. По его словам, заключённых зимой держали в холодной камере и избивали, в том числе применяя электрошокер. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Здание СИЗО, где содержали пленных россиян, зимой практически не отапливалось. В камерах были выбиты стёкла, поэтому внутри, утверждает мужчина, температура оказывалась ниже, чем на улице. Помимо тяжёлых условий содержания, пленные подвергались издевательствам. Он утверждает, что некоторых людей ставили на растяжки, после чего им выкручивали руки и ноги.

Отдельно Ванин рассказал о случае с российским военнослужащим по имени Иван. По его словам, украинский прапорщик несколько раз применял к мужчине электрошокер прямо в присутствии других заключённых.

«Его вообще прапорщик заходил в камеру и шокером пытал. Ну просто ни с того ни с сего. Говорит ему: ты офицер, ты офицер. Он говорит: я не офицер, я рядовой. Он говорит: ты офицер, ты мне врёшь. И шокером. Просто при нас его бил, а мы сделать ничего не можем», — заключил он.

Ванин оказался в плену после событий в Суджанском районе Курской области. Вместе с братом он отправился в село Замостье, чтобы вывезти тестя, однако автомобиль попал под обстрел. Сам Роман получил пулевое ранение и выжил. Его брат погиб на месте. После этого, по словам мужчины, его вывезли на территорию Украины, где он находился в лагерях для военнопленных. Вернуться в Россию Ванин смог 27 июня 2026 года. Его обменяли вместе с другими гражданскими на белорусско-украинской границе.