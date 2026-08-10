Медовый Спас уже не предскажет осень: Почему старые погодные приметы больше не работают

Погодные приметы, связанные с Медовым, Яблочным и Ореховым Спасами, больше не стоит использовать для прогнозов. Климат изменился, как и распределение осадков, поэтому старые наблюдения утратили прежнюю точность. Об этом рассказала главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Эксперт напомнила, что раньше люди ориентировались на церковные праздники в том числе потому, что не имели привычного нам календаря. К определённым датам привязывали наблюдения за температурой, дождями и сменой сезонов.

«Разумеется, на всё это сейчас ориентироваться не имеет смысла, так как ранее люди привязывались к церковным праздникам, так как не имели календаря. Во-вторых, изменился климат, произошло потепление, изменилось распределение осадков», — объяснила РИАМО Позднякова.

При этом сами августовские праздники в 2026 году вполне могут пройти при тёплой погоде в Московском регионе, добавила специалист.

Первым отметят Медовый Спас — 14 августа. Яблочный приходится на 19 августа, а завершит череду Ореховый Спас 29 августа.

Life.ru уже рассказывал о главных традициях и народных приметах Медового Спаса, который в 2026 году отмечается 14 августа. В старину по погоде в этот день пытались судить о конце лета и будущей осени, однако сейчас такие наблюдения стоит воспринимать скорее как часть народной традиции, а не точный прогноз.