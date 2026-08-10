«Практически неуловимы»: Military Watch обратил внимание на российские «Ониксы»

Американский журнал Military Watch Magazine обратил внимание на сверхзвуковые противокорабельные ракеты П-800 «Оникс», которыми оснащены российские береговые комплексы «Бастион». Они были задействованы в масштабных учениях Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке.

Расчёты «Бала» и «Бастиона» развернули пусковые установки в Приморье, на Камчатке, Чукотке и Курильских островах. В пресс-службе ТОФ заявили, что перевод комплексов на боевые позиции занимает несколько минут.

«Крылатая ракета «Оникс» движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, практически неуловима для современных систем ПВО и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения на удалении в несколько сотен километров», — приводит Military Watch заявление российского флота.

Само издание отмечает, что высокая скорость П-800 сокращает время, которое остаётся экипажу корабля на обнаружение и перехват ракеты. При этом авторы оговариваются: эффективность современных систем корабельной ПВО зависит от множества факторов — траектории полёта, радиоэлектронной обстановки, разведданных и построения обороны.

Развёртывание береговых комплексов на Дальнем Востоке Military Watch рассматривает как часть российской системы защиты морских рубежей. Особое значение журнал придаёт Курильским островам, позволяющим контролировать акваторию между Тихим океаном и Охотским морем.

В перспективе, пишет Military Watch, роль «Ониксов» может сокращаться по мере развития гиперзвуковых «Цирконов». Журнал указывает на более высокую скорость и дальность нового оружия. В конце июля Владимир Путин действительно сообщил, что работу над «Цирконом» продолжают и последние применения показывают повышение его точности.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин заявил о повышении точности ракет «Циркон». Президент отмечал, что комплекс продолжают совершенствовать, а результаты последних применений демонстрируют прогресс.