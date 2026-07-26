Путин заявил о повышении точности ракет «Циркон»

На встрече с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге президент России поделился последними данными о ходе доработки гиперзвукового ракетного комплекса. Владимир Путин сообщил, что работа над «Цирконом» продолжается, но уже видны заметные результаты в части точности поражения целей.

Глава государства подчеркнул, что итоги последних пусков демонстрируют положительную динамику. По его словам, инженеры продолжают совершенствовать характеристики изделия, добиваясь эталонной меткости при боевом применении.

«Там ещё работают с ним, надо точно смотреть. Но последнее применение показывает, что он становится всё более и более точным», — отметил президент.

Российский лидер также акцентировал внимание на уникальности этого вооружения в глобальном масштабе. Он напомнил, что лишь единицы государств обладают подобными системами, тогда как Россия не только располагает таким оружием, но и планомерно наращивает его потенциал.

«Не много стран мира, которые имеют такое оружие. А мы не только имеем, мы его совершенствуем и будем делать это дальше», — отметил президент.