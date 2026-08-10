«С каждым малышом Бог даёт больше сил»: 41-летняя москвичка стала мамой в 15-й раз

В роддоме городской клинической больницы имени Вересаева в Москве впервые помогли появиться на свет ребёнку у женщины, которая стала матерью в пятнадцатый раз. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Малышку назвали Верой, она родилась в августе и стала 15 ребёнком в семье Надежды и Ивана Роговых. Теперь у супругов десять дочерей и пять сыновей. Как отметили в ведомстве, ничего подобного в истории этого роддома прежде не случалось.

Для 41-летней Надежды это уже второй визит в данный роддом. Годом ранее здесь родился её 14 ребёнок — правда, тогда учреждение располагалось по другому адресу. Сама многодетная мать призналась, что никогда не гналась за каким-то числом малышей. Женщина отметила, что рожает столько, сколько даёт Бог.

«А вместе с каждым малышом бог даёт больше сил и любви. Мне кажется, главное – ко всему относиться проще, любить друг друга и помогать друг другу. Тогда всё получится», – приводятся в сообщении пресс-службы слова Роговой.

Все пятнадцать раз женщина рожала естественным путём и без обезболивания. Рядом с ней всегда был муж Иван — все роды прошли в партнёрском формате. Принимала ребёнка дежурная бригада, в которую входил акушер-гинеколог Василий Ассанский. Он подчеркнул, что за почти три десятка лет работы такой пациентки у него ещё не было.

«Впервые мне довелось принимать роды у пациентки, которая стала мамой в 15-й раз. Это большая ответственность для всей команды. Несмотря на опыт предыдущих родов, каждый раз – это новая история. Надежда прекрасно справилась, всё прошло спокойно и слаженно, буквально как по учебнику», – рассказал Василий Ассанский, которого цитирует пресс-служба.

Многодетность в России — явление привычное, но когда речь заходит о семьях с 15 и более детьми, это уже выходит за рамки статистической погрешности. Таких ячеек общества — буквально по пальцам пересчитать: по подсчётам экспертов, во всей стране их наберётся от силы несколько сотен.

А ранее в Москве женщина родила 16 ребёнка в клинической больнице № 29 имени Баумана. В семье появился девятый сын, а кроме него подрастают семь дочерей. Роды прошли благополучно под присмотром врачей, малыш родился здоровым: его вес составил 4,2 килограмма, рост — 56 сантиметров. Мама и новорождённый чувствовали себя хорошо.