Спецоперация на Украине идёт к «логическому завершению», а дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от решений Вашингтона. Такое мнение высказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Сенатор в разговоре с «Ридусом» прокомментировал публикацию обозревателя Bloomberg Марка Чемпиона о проблемах украинской ПВО. Журналист предположил, что нехватка ракет-перехватчиков может поставить Запад перед выбором между поиском дополнительных вооружений, затягиванием конфликта как минимум до 2027 года и согласием на российские требования по Донбассу.

Карасин считает, что происходящее уже приближает конфликт к развязке. По его словам, дополнительным фактором стали последние атаки украинских беспилотников по гражданским объектам на территории России, которые вызвали резко негативную реакцию.

«Всё идёт к какому-то логическому завершению, поскольку потеряны смысл и логика», — заявил сенатор.

При этом определяющей Карасин назвал позицию Соединённых Штатов, от которой, по его мнению, во многом зависят дальнейшие действия киевского руководства.

«Поэтому пожелаем Вашингтону быть более разумным и принять верное решение. От этого зависит позиция зарвавшегося киевского руководства, военных и политиков, включая Владимира Зеленского», — резюмировал Карасин.

Напомним, по мнению обозревателя Bloomberg, западные союзники могут привести Киев к одной из самых серьёзных неудач за всё время конфликта. Атаки США на Иран истощили запасы перехватчиков для Patriot, которые могли бы получить ВСУ, а Россия тем временем нарастила производство ракет — в среду все 24 баллистические ракеты пробили украинскую ПВО и достигли целей. Из трёх сценариев — поставки ракет союзниками, капитуляция Киева и затягивание конфликта на суровую зиму — самым реалистичным журналист считает именно третий.