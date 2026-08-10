Без пеней и требования вернуть долг досрочно: ЦБ предложил помочь бизнесу после терактов

Банк России рекомендовал кредиторам смягчить условия для предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате терактов. Речь идёт о малых и средних предприятиях, работающих в логистических центрах, на складах, производственных, торговых, офисных и других объектах.

Такие компании смогут обратиться в банки и другие кредитные организации с просьбой реструктурировать кредиты и займы.

При рассмотрении обращений ЦБ рекомендует не начислять предпринимателям штрафы и пени за просроченные платежи. Кроме того, кредиторам предложено не требовать от пострадавшего бизнеса досрочно погашать задолженность.

Если условия договора будут изменены, заёмщику должны оперативно направить новый график платежей.

Речь пока идёт о рекомендации регулятора, а не об обязанности банков предоставлять послабления всем предпринимателям. Ранее Банк России уже призывал кредиторов реструктурировать задолженность малого и среднего бизнеса, оказавшегося в сложной финансовой ситуации.

А ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет предпринимателям избежать административной ответственности при условии заключения и исполнения соглашения об устранении выявленных нарушений.