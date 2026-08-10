В носках и на скотче: ушлые туристы пытались увезти в Китай почти 7 кг бивней моржа

Почти семь килограммов фрагментов бивней моржа обнаружили читинские таможенники у трёх туристов, направлявшихся на автобусе из России в китайскую Маньчжурию. Как сообщили Life.ru в пресс-службе ФТС России, десять кусков клыков пассажиры спрятали прямо под одеждой.

Фото © Пресс-служба ФТС

Фото © Пресс-служба ФТС

На двух россиянок и иностранца сотрудники обратили внимание в пункте пропуска Забайкальск: во время контроля путешественники заметно нервничали. При досмотре выяснилось, что восемь фрагментов женщины разложили по носкам и спрятали на теле.

Ещё два куска моржового бивня обнаружили у мужчины — они были примотаны скотчем к его ноге.

Россиянки объяснили таможенникам, что согласились перевезти товар через границу за вознаграждение для другого человека. Иностранец, в свою очередь, заявил, что приобрёл бивни для себя.

Экспертиза подтвердила, что все десять изъятых предметов являются необработанными фрагментами клыков моржа.

В отношении туристов возбудили административные дела по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ — о сокрытии товаров от таможенного контроля с использованием тайников или другими способами, затрудняющими обнаружение. Материалы уже направлены мировому судье.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае на том же пункте пропуска: тогда читинские таможенники нашли почти три килограмма бивней моржа, которые россиянка спрятала в нижнем белье и под одеждой.