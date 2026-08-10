Страны Прибалтики превращают в плацдарм, который может быть использован для нападения на Россию. Об этом заявил бывший депутат Рижской городской думы Руслан Панкратов.

Одним из признаков такой подготовки он назвал постоянные военные манёвры в регионе. По оценке Панкратова, характер учений выходит за рамки исключительно оборонительных сценариев.

«Из стран Прибалтики делают плацдарм для нападения на Россию. Слишком много затаскивается тяжёлой техники», — заявил он в разговоре с KP.ru.

Экс-депутат также связал происходящее с ростом антироссийских настроений в Латвии, Литве и Эстонии. По его мнению, усиление военного присутствия сопровождается соответствующей информационной политикой.

Отдельно Панкратов затронул положение Латвии. В эфире радио «Комсомольская правда» он охарактеризовал её экономику как зависимую от внешней поддержки и заявил, что небольшая численность населения ограничивает собственные возможности республики.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал страны Прибалтики «главными боеголовками», которые Запад натравливает на Россию. Министр напомнил, что при вступлении Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО и ЕС Москве обещали снятие страхов после распада СССР, однако напряжённость не снизилась. Теперь именно прибалтийские республики заняли самую жёсткую позицию в отношении РФ, а Литва с Латвией уже заявили об отмене запрета на размещение ядерного оружия на своей территории.