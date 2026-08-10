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Регион
10 августа, 09:13

«Зачем столько тяжёлой техники?» Прибалтику превращают в плацдарм для нападения на Россию

Экс-депутат Риги Панкратов: Прибалтику готовят как плацдарм для нападения на РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Страны Прибалтики превращают в плацдарм, который может быть использован для нападения на Россию. Об этом заявил бывший депутат Рижской городской думы Руслан Панкратов.

Одним из признаков такой подготовки он назвал постоянные военные манёвры в регионе. По оценке Панкратова, характер учений выходит за рамки исключительно оборонительных сценариев.

«Из стран Прибалтики делают плацдарм для нападения на Россию. Слишком много затаскивается тяжёлой техники», — заявил он в разговоре с KP.ru.

Экс-депутат также связал происходящее с ростом антироссийских настроений в Латвии, Литве и Эстонии. По его мнению, усиление военного присутствия сопровождается соответствующей информационной политикой.

Отдельно Панкратов затронул положение Латвии. В эфире радио «Комсомольская правда» он охарактеризовал её экономику как зависимую от внешней поддержки и заявил, что небольшая численность населения ограничивает собственные возможности республики.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал страны Прибалтики «главными боеголовками», которые Запад натравливает на Россию. Министр напомнил, что при вступлении Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО и ЕС Москве обещали снятие страхов после распада СССР, однако напряжённость не снизилась. Теперь именно прибалтийские республики заняли самую жёсткую позицию в отношении РФ, а Литва с Латвией уже заявили об отмене запрета на размещение ядерного оружия на своей территории.

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Юрий Лысенко
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