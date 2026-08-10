ЦБ рекомендовал банкам помочь пострадавшим от терактов бизнесменам

Российским кредиторам рекомендовали поддержать малый и средний бизнес, пострадавший от террористических атак. Предприниматели смогут обратиться за изменением условий кредитов и займов, а финансовым организациям советуют отказаться от штрафных санкций. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Новые рекомендации Банка России распространяются на компании, чьи помещения были повреждены в результате терактов. Речь идёт о логистических центрах, складах, производственных и торговых объектах, офисах и других площадках. Предприниматели смогут попросить кредиторов реструктурировать имеющиеся обязательства. Обращаться за такой мерой поддержки разрешено независимо от того, положены ли конкретному заёмщику кредитные каникулы по закону.

От финансовых организаций регулятор ожидает отказа от начисления пеней и штрафов за просрочку платежей. Также банки и другие кредиторы не должны требовать от пострадавших компаний досрочно вернуть всю сумму займа. При пересмотре условий договора заёмщику рекомендуется как можно быстрее предоставить обновлённый график выплат. Это позволит предпринимателям понимать новые сроки и размеры обязательных платежей.

Меры поддержки рассчитаны на малые и средние предприятия, столкнувшиеся с финансовыми последствиями террористических атак. Рекомендации Банка России будут действовать до конца августа 2027 года.

Ранее сообщалось, что серьёзный финансовый ущерб после атак на инфраструктуру Wildberries понесли предприниматели сразу нескольких стран. Последствия инцидентов, по её словам, вышли за пределы российского бизнеса. На платформе работают десятки тысяч продавцов и предпринимателей из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая.