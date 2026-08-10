Врачам — свайп вправо: Какие профессии мужчин привлекают россиянок при онлайн-знакомствах

Для восьми из десяти россиянок профессия мужчины влияет на первое впечатление при онлайн-знакомстве. Самой привлекательной работу врача назвали 48% участниц исследования «Мамбы». Об этом рассказала PR-директор сервиса Наталья Красильникова.

Кроме медиков, внимание чаще привлекают тренеры, IT-специалисты, представители творческих профессий, спасатели и пожарные. По словам эксперта в комментарии «Газете.ru», такие занятия дают собеседнику представление не только о работе, но и об образе жизни человека.

Женщины в целом чаще мужчин оценивают потенциального партнёра по его профессии. Мужчины же при выборе девушки больше смотрят на характер и готовность к отношениям, чем на должность и уровень дохода.

При этом превращать анкету в резюме Красильникова не советует. Длинный список регалий способен создать дистанцию и впечатление, что новому знакомому придётся постоянно соответствовать высокой планке. Не работают в плюс и жалобы на работу вроде «тружусь только ради ипотеки».

Гораздо полезнее коротко объяснить, что именно нравится человеку в его деле. Такая деталь помогает показать характер и одновременно даёт потенциальному партнёру естественный повод начать разговор.

«Главный приём — не пересказывать резюме, а показать, что за работой стоит, что вас в ней увлекает и чем вы живёте», — заключила Красильникова.

Ранее Наталья Красильникова рассказывала, что мэтч в дейтинг-приложении — это лишь старт знакомства, а совпадение по фото совсем не гарантирует комфортного общения. Первые сообщения быстро выявляют, насколько человек уважает чужое время и границы: спокойный диалог с вопросами без спешки позволяет общению развиваться естественно, однако тревожные сигналы можно заметить ещё до встречи.