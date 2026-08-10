Мужчина на моноколесе внезапно умер во время поездки по ВДНХ в Москве

Мужчина, передвигавшийся на моноколесе по ВДНХ, внезапно почувствовал себя плохо и скончался. Происшествие случилось около 17:00 в воскресенье неподалёку от павильона, где находится Музей кино.

Как рассказали сайту MK.ru очевидцы, мужчина во время движения упал спиной на асфальт и начал хрипеть. На помощь ему сразу пришли находившиеся рядом посетители выставочного комплекса.

Вскоре на место прибыли медики. Они пытались реанимировать пострадавшего, однако спасти его не удалось.

Причина смерти пока официально не установлена. В исходном сообщении высказывается предположение о возможных проблемах с сердцем. Личность погибшего сразу установить не смогли. На вид мужчине было около 50 лет.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Кисловодске зафиксирован первый за лето случай гибели от укуса гадюки — жертвой стал 73-летний экскурсовод. После укуса на кладбище нога быстро распухла, мужчину доставили в реанимацию. Вечером врачи сообщили родным, что пациенту лучше и его можно забирать, но пока близкие собирались, он умер от остановки сердца.