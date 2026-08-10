«Объект уже на выходе»: Хуснуллин заявил, что трасса М-12 от Екатеринбурга до Тюмени откроется осенью

Отрезок магистрали М-12 «Восток» между Екатеринбургом и Тюменью рассчитывают запустить уже в ноябре этого года. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, работы на этом участке близятся к завершению, и открыть его планируют к ноябрю, если у подрядчика не случится ничего непредвиденного. Вице-премьер отметил, что следит за ходом стройки постоянно.

«Объект уже на выходе. Каждую неделю смотрю справку и фотоотчёт», — сказал он.

Хуснуллин добавил, что полностью довести трассу М-12 «Восток» до Тюмени рассчитывают до конца 2026 года. По его словам, в итоге получится освещённая четырёхполосная дорога без светофоров, которая протянется с северо-запада страны почти до Сибири.

Ранее сообщалось, что продление М-12 «Восток» до Тюмени намеревались открыть в декабре 2026 года. Об этом Хуснуллин рассказывал во время доклада президенту Владимиру Путину. Глава государства спросил о сроках, и вице-премьер заверил, что строительство идёт по графику. Новый отрезок должен стать продолжением скоростной дороги, связывающей Москву с восточными регионами.