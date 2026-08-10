Пожизненно осуждённый Арашуков просит увеличить число свиданий с детьми

Отбывающий пожизненное заключение в колонии «Чёрный дельфин» экс-сенатор Рауф Арашуков предложил увеличить число свиданий осуждённых с несовершеннолетними детьми. Соответствующее обращение он направил в Госдуму и правительство РФ, сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Трубников.

Арашуков предлагает предоставить пожизненно осуждённым четыре дополнительных длительных и три краткосрочных свидания с близкими родственниками. Кроме того, он выступил за регулярное телефонное общение родителей с детьми. Сейчас, по словам защитника, таким заключённым полагается одно длительное и два краткосрочных свидания в год. Во время коротких встреч родственники общаются через стекло.

«Дети не должны становиться заложниками наказания, назначенного их родителям», — говорится в обращении. Арашуков подчеркнул, что речь не идёт о смягчении наказания или предоставлении осуждённым каких-либо привилегий.

Экс-сенатор объяснил инициативу, в том числе собственной ситуацией: у него двое несовершеннолетних детей. По его словам, редкие встречи вынуждают их каждый раз заново эмоционально адаптироваться к общению с отцом.

Обращение направлено председателям Совета Федерации и Госдумы, а также уполномоченным при президенте РФ по правам человека и по правам ребёнка.

Несколько дней назад Life.ru сообщал, что прокуратура начала проверку после объявления Арашуковым голодовки в «Чёрном дельфине». По словам его адвоката, бывший сенатор отказался от еды после помещения в ШИЗО и требовал изменить условия труда в колонии.