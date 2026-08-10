«Новая война» идёт за деньги: Фрадков рассказал, почему мир меняет систему международных платежей

Международные расчёты превратились в один из инструментов политического давления, а мировая финансовая система движется к серьёзной перестройке. Такое мнение высказал председатель ПСБ Пётр Фрадков в интервью РБК.

«Весь мир столкнулся с тем, что тема расчётов оказалась самой сложной в мире финансов. Это, по сути, инструмент „новой войны“», — заявил он.

По словам Фрадкова, сложившаяся за последние десятилетия система международных расчётов была понятной и прозрачной, однако фактически оказалась сосредоточена у небольшого числа крупных игроков. Это, считает глава ПСБ, позволило использовать финансовую инфраструктуру не только для проведения платежей, но и в качестве инструмента давления. При этом простой отказ от доллара проблему зависимости не решает. Расчёты можно перевести в рубли, юани или цифровые активы, однако участники всё равно могут зависеть от иностранной инфраструктуры, комплаенса и решений по ликвидности, пояснил Фрадков.

Именно эти изменения, по его словам, подтолкнули ПСБ к созданию системы А7. Она была запущена ещё осенью 2024 года и предназначена для проведения расчётов российского бизнеса с иностранными контрагентами через собственную распределённую инфраструктуру. Сейчас А7, по словам Фрадкова, обслуживает около 15 тысяч постоянных корпоративных клиентов и проводит до двух тысяч платежей в сутки.

Глава ПСБ считает, что трансформация выходит далеко за пределы российской ситуации. Вместо одной универсальной мировой системы постепенно формируется набор национальных, региональных и межрегиональных платёжных решений, которые будут конкурировать между собой.

«Мир уходит от представления, что существует одна универсальная расчётная система, через которую должны проходить все», — заключил Фрадков.