Минниханов выразил соболезнования семьям жертв атаки на Нижнекамск

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования семьям погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск и пожелал скорейшего выздоровления раненым. По данным его пресс-секретаря Лилии Галимовой на 09:50, жертвами налёта стали 13 человек.

«Сегодня утром наша республика подверглась очередной варварской атаке. Вражеские беспилотники совершили налет на гражданские объекты и мы, к сожалению, потеряли людей», — написал глава республики в телеграм-канале.

Минниханов заверил, что всем пострадавшим окажут необходимую высококвалифицированную медицинскую помощь. Её предоставление взял на контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

К семьям погибших также обратился глава Нижнекамского района Радмир Беляев. Он назвал произошедшее огромной болью для всех жителей муниципалитета и сообщил, что раненым помогают врачи. В Татарстане объявили траур. Прокуратура республики взяла на контроль соблюдение прав граждан и организовала приём жителей в Нижнекамске.

Режим беспилотной опасности в регионе был введён около трёх часов ночи. Ограничения затронули в том числе аэропорты Казани, Бегишево и Бугульмы, однако позднее экстренные режимы и запреты на полёты сняли.

Позднее число пострадавших при атаке на Нижнекамск увеличилось до 75. Обновлённые данные сообщила пресс-служба руководителя Татарстана, последствия налёта продолжают устанавливать профильные службы. Подробнее — в материале Life.ru.