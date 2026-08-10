«Укол булавкой только усилит приступ»: Как спасти себя при судороге в воде

Судорога в воде может возникнуть даже у здорового человека при входе в холодную воду без разминки. Как рассказал «Газете.ru» эксперт по первой помощи Дмитрий Микрюков, причинами могут быть переохлаждение, нарушение кровообращения или сбой в передаче нервных импульсов.

Вероятность повышается, если перед купанием не размяться. При этом эксперт категорически опроверг миф о том, что при судороге нужно уколоть сведённую область булавкой.

«С медицинской точки зрения это не имеет никакого эффекта и может усилить судорожный приступ. Кроме того, выполнить такой манёвр в воде практически невозможно», — пояснил он.

При судороге, если человек сохраняет способность удерживаться на воде, нужно двигаться к берегу, лечь на воду, расслабиться и попытаться растянуть мышцу. Если перемещаться трудно — кричать и звать на помощь. Судороги часто повторяются, поэтому после первого эпизода не стоит плыть на глубину.

При систематических приступах рекомендуется пройти обследование у врача. Ранее Росприроднадзор напоминал, что в жару не рекомендуется резко входить в холодную воду, чтобы избежать спазма сосудов и потери сознания.

А ранее Life.ru писал, что в Петербурге и Ленобласти с начала купального сезона утонули 35 человек. В их числе — четыре ребёнка. В МЧС подчеркнули, что главная причина гибели — купание в запрещённых местах, где нет спасателей и не проверено дно.