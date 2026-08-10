Суд отказался ужесточать наказание кассиру за продажу пива несовершеннолетней

Верховный суд России не стал усиливать наказание кассиру, которая продала несовершеннолетней банку пива. Суд учёл небольшой объём алкоголя, его изъятие полицией и то, что покупательница не успела употребить напиток. Об этом сообщил РАПСИ, изучив данные ВС РФ.

Инцидент произошёл после того, как сотрудница магазина не проверила возраст покупательницы и пробила алкогольный напиток на кассе. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения. Первоначально кассир получила штраф в размере 55 тысяч рублей. Однако позднее кассационная инстанция прекратила производство, посчитав проступок малозначительным и не повлекшим негативных последствий.

При вынесении решения суд обратил внимание на обстоятельства покупки. Полицейские практически сразу изъяли банку пива, поэтому несовершеннолетняя не успела выпить алкоголь. Кроме того, девушка находилась близко к возрасту совершеннолетия. Заместитель генерального прокурора не согласился с таким подходом и обратился в Верховный суд. В протесте он указал, что запрет на реализацию спиртного детям связан с необходимостью защищать их физическое и нравственное развитие.

Отдельно представитель Генпрокуратуры указал на повторность нарушений со стороны кассира, поскольку ранее она уже продавала алкоголь несовершеннолетним. Верховный суд в итоге не нашёл оснований для усиления наказания.

Ранее Верховный суд России рассмотрел вопрос о нестандартных креплениях для автомобильных номеров. В частности, суд признал допустимым использование магнитных рамок, поскольку они сами по себе не мешают распознаванию регистрационного знака. Поводом для разъяснений стали опасения автомобилистов, которые допускали, что такие конструкции могут приравнять к устройствам для сокрытия номера.