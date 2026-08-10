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10 августа, 10:33

«От него мало что зависит»: В Госдуме заявили о готовности Зеленского к возможной ликвидации

Депутат Колесник: Зеленский допускает возможность своей ликвидации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский давно допускает, что его могут ликвидировать, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. По мнению парламентария, самостоятельность нынешнего украинского лидера серьёзно ограничена влиянием западных стран.

Колесник связал положение Зеленского с работой американских и британских спецслужб. Депутат полагает, что решения Киева во многом зависят от поддержки и позиции западных союзников.

«Он — шестёрка. От него, в принципе, мало что зависит», — заявил парламентарий в комментарии NEWS.ru.

Колесник также резко высказался о зарубежных поездках Зеленского. По его мнению, визиты экс-комедианта не способствуют улучшению ситуации в тех странах и регионах, куда он приезжает.

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В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский приближается к завершению своей роли в противостоянии с Россией. Он сравнил политика с Саакашвили, напомнив, во что превратился «бывший жующий галстуки грузинский царёк» и как с ним обошлись хозяева. Медведев предрёк Зеленскому скорый и бесславный финал «поганенькой карьеры» и предостерёг Запад: умыть руки не выйдет, отвечать придётся всем — и исполнителям, и тем, кто стоял за преступлениями.

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Юрий Лысенко
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