Владимир Зеленский давно допускает, что его могут ликвидировать, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. По мнению парламентария, самостоятельность нынешнего украинского лидера серьёзно ограничена влиянием западных стран.

Колесник связал положение Зеленского с работой американских и британских спецслужб. Депутат полагает, что решения Киева во многом зависят от поддержки и позиции западных союзников.

«Он — шестёрка. От него, в принципе, мало что зависит», — заявил парламентарий в комментарии NEWS.ru.

Колесник также резко высказался о зарубежных поездках Зеленского. По его мнению, визиты экс-комедианта не способствуют улучшению ситуации в тех странах и регионах, куда он приезжает.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский приближается к завершению своей роли в противостоянии с Россией. Он сравнил политика с Саакашвили, напомнив, во что превратился «бывший жующий галстуки грузинский царёк» и как с ним обошлись хозяева. Медведев предрёк Зеленскому скорый и бесславный финал «поганенькой карьеры» и предостерёг Запад: умыть руки не выйдет, отвечать придётся всем — и исполнителям, и тем, кто стоял за преступлениями.