Без света и нормальных рейсов: Как Куба перестала быть доступным курортом для россиян

Куба в 2026 году фактически выпала из числа доступных массовых направлений для российских туристов. Топливный и энергетический кризис привёл к перебоям со светом и авиасообщением, поэтому говорить о восстановлении прежнего турпотока пока рано. Об этом рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

По словам эксперта, особенно сложной ситуация на острове остаётся с зимы. Из-за нехватки топлива многие рейсы были отменены, а поток путешественников из России практически остановился.

«Это не позволяет нам сейчас говорить ни о потоках туристов на Кубу, ни о туристском обмене», — подчеркнул Мальцев в комментарии URA.ru.

До кризиса Куба была одним из популярных дальних направлений у россиян. Туристов привлекали круглогодичное тепло, протяжённые пляжи, исторические достопримечательности и возможность возвращаться на уже знакомые курорты из года в год.

Теперь главными препятствиями стали перебои с электричеством и горючим, сокращение авиаперевозок и проблемы в гостиничном секторе. По оценке Мальцева, в нынешних условиях отсутствие Кубы стало потерей не только для российского, но и для международного туристического рынка.

При этом эксперт не списывает направление окончательно. Если энергетическая и политическая ситуация стабилизируется, остров, по его мнению, вновь сможет представлять большой интерес для российских путешественников.

4 августа Life.ru сообщал, что кубинская энергосистема вернулась к штатной работе после очередного общенационального отключения. Специалисты завершили восстановление, запустив восьмой энергоблок ТЭС имени Максимо Гомеса, подключение шло поэтапно — с запада на восток. Энергосектор Кубы переживает глубокий кризис из-за износа инфраструктуры и дефицита топлива, только за минувший месяц страна пережила пять полных блэкаутов.