Фактор Рубио: Политолог оценил шансы США сменить режим на Кубе

Глава Госдепа США Марко Рубио может стать главным сторонником усиления давления на Кубу в администрации президента Дональда Трампа, полагает эксперт Экспертного института социальных исследований Александр Рудаков. По его мнению, риск обострения ситуации вокруг острова в ближайшие месяцы остаётся высоким.

«Госсекретарь Марко Рубио — человек, сконцентрировавший огромную власть. В иерархии его персональных приоритетов смена власти на Кубе и возвращение острова в положение, в котором он находился до 1959 года, занимает одно из первых мест», — заявил политолог.

Он отметил, что ужесточение экономической и энергетической блокады пока не привело к смене курса Гаваны. Теперь Вашингтон предстоит либо отказаться от дальнейшей эскалации, либо искать новые способы давления на кубинские власти.

Прямое вмешательство способно вызвать негативную международную реакцию, поэтому США могут попытаться расшатать ситуацию через экономические трудности, протесты или поиск сторонников внутри кубинского руководства, заключил собеседник РИА «ФедералПресс».

Напомним, по данным, The New York Times, ЦРУ США собрало спецгруппу для раскола кубинской элиты. В состав новой структуры вошли аналитики разведданных, специалисты по вербовке, а также эксперты в сфере кибернетических и тайных операций.