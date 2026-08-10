Уползла под тумбочку и напугала хозяйку: В Москве спасатели поймали змею-беглянку
Спасатели поймали змею, сбежавшую из домашнего террариума в Москве
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Змея сбежала из домашнего террариума в квартире на юго-востоке Москвы и спряталась под тумбочкой. Хозяйка побоялась самостоятельно ловить питомца и вызвала спасателей.
Инцидент произошёл утром 10 августа в одном из домов на Перовском шоссе в Нижегородском районе столицы, выяснил 360.ru. Сообщение в экстренные службы поступило около 07:26.
Приехавшие специалисты обнаружили беглянку в квартире и аккуратно поймали её. После этого рептилию вернули обратно в террариум. К какому виду принадлежала змея, не уточняется.
После укуса гадюки нужно срочно обращаться к медикам и не паниковать, однако серпентолог рассказал о собственном способе — надрезать место укуса ножом или бритвой до появления крови, а затем массировать область вокруг ранки. По его словам, он применял такой метод при укусах ядовитых змей во время работы в Средней Азии. ВОЗ относит разрезание и иссечение места укуса к потенциально опасным и неэффективным мерам, а Роспотребнадзор прямо запрещает делать надрезы после змеиных укусов.
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