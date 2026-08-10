Уползла под тумбочку и напугала хозяйку: В Москве спасатели поймали змею-беглянку

Приехавшие специалисты обнаружили беглянку в квартире и аккуратно поймали её. После этого рептилию вернули обратно в террариум. К какому виду принадлежала змея, не уточняется.

После укуса гадюки нужно срочно обращаться к медикам и не паниковать, однако серпентолог рассказал о собственном способе — надрезать место укуса ножом или бритвой до появления крови, а затем массировать область вокруг ранки. По его словам, он применял такой метод при укусах ядовитых змей во время работы в Средней Азии. ВОЗ относит разрезание и иссечение места укуса к потенциально опасным и неэффективным мерам, а Роспотребнадзор прямо запрещает делать надрезы после змеиных укусов.