Новый Ямаль? Фанат Луки Модрича сыграл с ним вместе за «Милан» через 10 лет после памятного фото

История Луки Модрича и Кристиана Комотто получила неожиданное продолжение спустя десятилетие. В детстве болельщик встретился с хорватским футболистом на матче «Реала», а теперь в 18 лет оказался вместе с кумиром в первой команде «Милана».

Знаковая встреча произошла ещё десять лет назад, когда юный Комотто приехал на игру мадридского клуба и сделал снимок с Модричем. Недавно тот самый кадр вновь появился в соцсетях уже по другому поводу. Повзрослевший Кристиан оказался одноклубником своего детского кумира и вместе с ним сыграл за «Милан».

Свой старый снимок футболист сопроводил короткой фразой «Мечты сбываются», показав, насколько сильно изменилась его жизнь за прошедшие годы. Разница в возрасте между игроками составляет 23 года. Модрич уже успел стать легендой мирового футбола, тогда как Комотто только начинает карьеру во взрослом футболе.

Ранее похожая история произошла с Лионелем Месси и Ламином Ямалем. Спустя 19 лет после необычной фотосессии два футболиста встретились уже не по одну сторону камеры, а на поле в финале чемпионата мира. Архивный кадр был сделан в 2007 году в рамках благотворительного проекта «Барсы». На снимке Месси, выступавший тогда за основную команду «Барселоны», купает пятимесячного Ямаля.